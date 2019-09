Bolsonaro de boca fechada?

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro tomou uma atitude atípica nesta segunda-feira: decidiu evitar o contato com a imprensa após encontro com o ministro Sérgio Moro e consequentemente não deu nenhuma declaração polêmica. A decisão de manter a boca fechada veio em um momento no qual o presidente tem uma série de “sinucas de bico” pela frente. De cara ele terá de decidir se compra briga com seu eleitorado ou com o Congresso vetando o projeto de lei do abuso de autoridade. Há ainda os imbróglios envolvendo a transferência do Coaf para o BC e a troca de posições-chave na PF e na Receita Federal. Situações que “mitada” nenhuma irá resolver.