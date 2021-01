Bolsonaro de olho na Sputnik V: ‘Se a Anvisa aprovar, compraremos’

Ainda sem uma vacina para chamar de sua – já que rotineiramente contesta a importância da imunização em meio à pandemia da covid-19 – e vendo sua aprovação diminuir, o presidente Jair Bolsonaro começa a dar sinais claros de que quer se associar à vacina Sputnik V, produzida pelo Instituto Gamaleya, da Rússia.

Tanto que, neste sábado, 30, o presidente afirmou que tem “um cheque de R$ 20 bilhões assinado para comprar os imunizantes só precisamos da aprovação” e que “se a Anvisa aprovar, compraremos a Sputnik”, disse.

A entrada da vacina russa no Brasil, porém, ainda esbarra no aval da Anvisa, que aponta falta de dados básicos para poder liberar o uso emergencial do imunizante. Faltam também pesquisas de fase 3 do produto em solo nacional.

No Brasil, a Sputnik V, que desde dezembro está sendo usada pelo governo da Argentina para imunização no país, será produzida pela farmacêutica União Química, que planeja trazer ao País 10 milhões de doses prontas até março. Além disso, planeja produzir outras 150 milhões em 2021 – e espera fabricar o insumo farmacêutico ativo no País.

De acordo com o Instituto Gamaleya, de Moscou, a taxa de eficácia da vacina é de 91,4%, mas o órgão ainda não publicou em artigo científico os detalhes do ensaio clínico.