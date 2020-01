Bolsonaro decide demitir secretário que usou avião da FAB

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou há pouco que vai exonerar o secretário executivo da Casa Civil, José Vicente Santini, depois de ele ter utilizado avião da FAB em viagem para a Índia.

Santini, que substitui o chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, durante as férias do ministro, viajou no último dia 21 do Brasil para Davos, na Suíça, onde participou do Fórum Econômico Mundial, e de lá para Nova Délhi, onde se juntou à comitiva presidencial. Todos os deslocamentos foram feitos em um jato Legacy, da Aeronáutica.

Bolsonaro chamou de “inadmissível” o fato de apenas Santini ter se deslocado em aeronave oficial. As demais autoridades utilizaram companhias aéreas comerciais. “Inadmissível o que aconteceu. Já está destituído da função de executivo do Onyx. Decidido por mim”, afirmou o presidente na chegada ao Palácio da Alvorada, nesta terça-feira, 28.

Sem dar detalhes, o presidente também indicou que “outras medidas” podem ser tomadas contra Santini. “Vou conversar com o Onyx e ver quais outras medidas podem ser tomadas contra ele. Inadmissível o que aconteceu. Ponto final.” “O cargo de Executivo da Casa Civil já está perdido. Outras coisas virão depois de conversar com o Onyx”, disse.