Bolsonaro decide futuro de Bezerra até próxima semana

Gustavo Zucchi

O futuro do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), deve ser decidido pelo presidente Jair Bolsonaro até o início da próxima semana. Ao retornar ao Brasil depois de participar da Assembleia-Geral da ONU em Nova York, Bolsonaro deve se reunir com o senador entre quarta e quinta-feira.

A tendência, segundo senadores ouvidos pelo BRP nesta terça-feira, 24, é que o presidente mantenha Bezerra no cargo, até mesmo pela boa articulação do senador para a aprovação da reforma da Previdência e da indicação de Eduardo Bolsonaro ao cargo de embaixador brasileiro nos EUA.