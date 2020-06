Bolsonaro decide recriar o Ministério das Comunicações

O presidente Jair Bolsonaro avisou em seu Facebook que decidiu recriar o Ministério das Comunicações, separando a pasta do Ministério da Ciência e Tecnologia. Ele já até mesmo decidiu quem será o ministro. O cargo ficará com o deputado Fabio Faria (PSD-RN), genro do dono do SBT, Silvio Santos.

“Nesta data, via MP, fica recriado o Ministério das Comunicações a partir do desmembramento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações”, disse o presidente em seu Facebook. “Para a pasta foi nomeado como titular o Deputado Fabio Faria/RN.”

Assim, o ministro Marcos Pontes, cujo cargo vinha sendo posto em xeque devido à aproximação de Bolsonaro com o Centrão, perde um pouco de seu poder. Já o PSD, comandado por Gilberto Kassab, ganha um ministério para chamar de seu.