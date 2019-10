Equipe BR Político

O general João Carlos Jesus Corrêa esta fora da presidência do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra). Segundo o Estadão, o motivo da decisão foi pressão de ruralistas. Segundo o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, a decisão será da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, de trocar o comando do órgão. Nos bastidores, Bolsonaro elogiou Corrêa, mas disse que ele é um “excelente jogador de basquete”, mas que está “jogando vôlei”.