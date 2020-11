Bolsonaro declara apoio a Tião Bocalom, que lidera em Rio Branco

Pé frio no primeiro turno das eleições municipais, o presidente Jair Bolsonaro declarou apoio nesta quarta-feira, 25, ao candidato que lidera com vantagem a disputa em segundo turno pela prefeitura em Rio Branco: Tião Bocalom (Progressistas).

Pelo Twitter, o senador Márcio Bittar (MDB-AC) compartilhou um vídeo em que aparece ao lado do presidente na manifestação de apoio. “Olá prezado Bocalom, tô com o Bittar do meu lado aí, nesse segundo turno, tamo junto aí, boa sorte”, desejou Bolsonaro.

Segundo pesquisa Ibope divulgada no último dia 20, Bocalom tem 70% dos votos válidos na disputa contra a atual prefeita da capital acreana, Socorro Neri (PSB), que soma 30%.