Bolsonaro entra na eleição e declara apoio aberto a Russomanno

O presidente Jair Bolsonaro contrariou sua promessa de que não participaria da eleição municipal no primeiro turno declarou nesta segunda-feira, 5, o apoio ao candidato à prefeitura de São Paulo Celso Russomanno (Republicanos), que já vinha tentando aproximar sua imagem à do presidente. Os dois anunciaram a aliança juntos em evento no aeroporto de Congonhas e afirmaram que a decisão ocorre em reação a uma “frente anti-Bolsonaro” encabeçada pelos tucanos Bruno Covas (PSDB) e João Doria (PSDB).

Bolsonaro agora aposta todas as fichas no candidato da capital paulista para fazer oposição a Doria, que pode ser seu oponente em 2022. No encontro, deu espaço até para Russomano dizer que obteve o apoio do presidente para a sua proposta do auxílio emergencial paulistano, que dependeria, segundo ele, de uma ajuda financeira do governo federal pela suposta renegociação da dívida da cidade. O débito já foi renegociado na gestão do prefeito Fernando Haddad (PT) e vem sendo pago em dia pela gestão Covas.

O secretário de Comunicação da Presidência da República, Fabio Wajngarten, também entrou na campanha e está colaborando com a equipe de comunicação de do candidato com o objetivo de dar mais celeridade à campanha de Russomanno, que até o final de semana o candidato não tinha nem sequer uma identidade visual para a disputa, apurou o Estadão.

“Eu não pretendia entrar nas decisões de eleições municipais, mas Celso Russomanno é um amigo de velha data e estou pronto pra ajudar no que for preciso”, disse Bolsonaro. Wajngarten e os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, também estiveram no encontro.