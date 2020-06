Bolsonaro: ‘Decotelli não pretende ser problema para pasta’

Em suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro confirmou que manterá Carlos Decotelli no Ministério da Educação mesmo após todo o imbróglio envolvendo o currículo do novo ministro. “Por inadequações curriculares o professor vem enfrentando todas as formas de deslegitimação para o Ministério”, afirmou o presidente. “O Sr. Decotelli não pretende ser um problema para a sua pasta (Governo), bem como, está ciente de seu equívoco.”

O presidente ainda destacou que acredita nas qualidades técnicas de seu escolhido para o MEC. “Todos aqueles que conviveram com ele comprovam sua capacidade para construir uma Educação inclusiva e de oportunidades para todos.”