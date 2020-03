Bolsonaro decreta que culto religioso é atividade essencial

No atual contexto de judicialização pela realização de cultos religiosos diante da pandemia do coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro editou um decreto nesta manhã de quinta, 26, que inclui as atividades religiosas na lista de serviços considerados essenciais no combate ao patógeno. A realização das atividades deverá obedecer “determinações do Ministério da Saúde”. Doze itens foram incluídos no decreto anterior editado por Bolsonaro na sexta passada, dentre os quais figuram atividades médico-periciais, atividades de pesquisa científica e laboratoriais, lotérica e os cultos religiosos. A CNBB informou à TV Globo que a recomendação às igrejas é para que se mantenham abertas aos fiéis, mas sem missas. Já as pentecostais, especialmente do Rio de Janeiro e de São Paulo, defendem a realização de cultos.