Bolsonaro defende ICMS fixo sobre diesel

Em coletiva realizada nesta manhã de sexta, 5, para acalmar caminhoneiros com o custo do diesel, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 5, que o governo avalia apresentar um projeto na próxima semana ao Congresso para estabelecer um valor fixo de ICMS sobre combustíveis para, segundo ele, dar mais previsibilidade ou a incidência do imposto estadual no preço dos combustíveis vendidos nas refinarias e não nas bombas.

“Nós pretendemos é ultimar um estudo e, caso seja viável, seja juridicamente possível, nós apresentaremos ainda na próxima semana fazendo com que o ICMS venha a incidir sobre o preço do combustível nas refinarias ou um valor fixo para o álcool, a gasolina e o diesel. E quem vai definir esse porcentual ou esse valor fixo serão as respectivas assembleias legislativas”, disse o presidente.

O ICMS é um imposto estadual, cobrado sobre venda de produtos. As tarifas variam de acordo com as mercadorias. Hoje, o ICMS é cobrado no momento da venda do combustível no posto de gasolina e representa uma parcela muito grande da arrecadação dos Estados. Segundo o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, o ICMS cobrado atualmente varia de 12% a 25%, sendo a média, 16%. A informação é de Eduardo Rodrigues, Emilly Behnke e Fabrício de Castro, do Estadão.