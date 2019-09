Bolsonaro defende rodeios em Barretos

Equipe BR Político

Participando da Festa do Peão de Barretos, o presidente Jair Bolsonaro aproveitou para se colocar ao lado dos apoiadores de rodeios e vaquejadas, práticas condenadas pelos defensores dos animais. Ele aproveitou a festa para assinar um decreto que trata dos protocolos para o cuidados dos animais que participam de rodeios. “Muitos criticam as festas de peão e as vaquejadas. Quero dizer, com muito orgulho, que estou com vocês. Para nós, não existe o politicamente correto. Faremos o que tem que ser feito”, discursou.