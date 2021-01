Bolsonaro defende vacinação paralela, enquanto AstraZeneca nega acordo

Na polêmica questão da vacinação paralela da população contra a covid-19 por empresas privadas, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça, 26, ser favorável à negociação de um grupo de grandes empresários, para a aquisição de 33 milhões de doses do imunizante desenvolvido pela Universidade de Oxford e pela farmacêutica AstraZeneca. Pelo acordo, metade do lote seria doado ao governo federal. No entanto, a AstraZeneca diz que não vai liberar qualquer lote para o setor privado.

“Eu quero deixar bem claro que o governo federal é favorável a esse grupo de empresários para levar adiante a sua proposta, trazer vacina para cá, a custo zero para o governo federal, para imunizar então 33 milhões de pessoas. O que puder essa proposta ir à frente, nós estaremos estimulando. Porque, com 33 milhões de doses de graça, ajudaria em muito a economia e aqueles também que por ventura queiram se vacinar”, disse Bolsonaro durante evento virtual organizado pelo Credit Suisse.

Esses representantes do PIB nacional não estão todos na mesma página, com alguns tendo já pulado fora do barco sob o temor de serem tachados de furões da fila da vacinação, uma vez que não há vacina hoje para imunizar a totalidade da população. A medida, criticada por vários cientistas na linha de frente do combate à pandemia, poderia gerar um desequilíbrio imunológico da população, além de inflacionar o mercado.

Segundo o presidente, uma carta de intenções, no entanto, foi assinada com o aval para a compra. “Semana passada, nós fomos procurados por um representante de empresários e nós assinamos uma carta de intenções favorável a isso, para que 33 milhões de doses da (vacina de) Oxford viesse do Reino Unido para o Brasil, a custo zero para o governo. E metade dessas doses, 16,5 milhões, entraria para o SUS e estaria no Programa Nacional de Imunizações, segundo aqueles critérios. E outros 16,5 milhões ficariam com esses empresários, para que fossem vacinados os seus empregados, para que a economia não parasse”.

Veja nota da AstraZeneca:

Nos últimos 7 meses, trabalhamos incansavelmente para cumprir o nosso compromisso de acesso amplo e equitativo no fornecimento da vacina para o maior número possível de países ao redor do mundo.

No momento, todas as doses da vacina estão disponíveis por meio de acordos firmados com governos e organizações multilaterais ao redor do mundo, incluindo da Covax Facility, não sendo possível disponibilizar vacinas para o mercado privado.

Como parte do nosso acordo com a Fiocruz, mais de 100 milhões de doses da vacina Oxford/AstraZeneca (AZD1222) estarão disponíveis no Brasil, em parceria com o Governo Federal.