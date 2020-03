Bolsonaro desce rampa do Planalto, cumprimenta pessoas e diz: ‘Isso não tem preço’

Vera Magalhães

Jair Bolsonaro não se limitou a passar de carro pela manifestação que reuniu poucas pessoas na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Depois de comandar uma carreata de simpatizantes tendo o carro da Presidência, ambulância e carros de segurança à frente, o presidente se dirigiu ao Palácio do Planalto.

Vestindo uma camisa pólo da Seleção Brasileira, desceu a rampa do Planalto, acompanhado de seguranças, e cumprimentou apoiadores, que gritavam frases como “Mito!” e “Não vamos deixar te tirar”.

Havia cartazes com as inscrições “fora Maia” e um boneco inflável do presidente na aglomeração na grade do Planalto.

O presidente bateu com o dorso da mão em vários simpatizantes, pegou objetos e os devolveu, pegou objetos do chão. Ele tem um resultado pendente de novo teste para o novo coronavírus, depois que seis pessoas que estiveram com ele desde a viagem aos Estados Unidos ficaram doentes. Ele estava em isolamento pelos próximos sete dias, segundo informações oficiais da própria Presidência.

A cena da participação do presidente na manifestação foi transmitida ao vivo em seu perfil no Facebook. “Isso não tem preço”, disse Bolsonaro para a câmera, afirmando em seguida que não era um ato “contra nada”, mas sim “a favor do Brasil”. Afirmou que não tem melhor coisa para um político que sentir esse apoio popular.

Para os manifestantes, o presidente disse frases como “nos deem um ano que consertamos o Brasil”. Acenou aos céus com os dedos, brandiu bandeiras do Brasil e recebeu presentes, como camisetas, ofertados pelos apoiadores.

https://www.facebook.com/watch/live/?v=1271951536337594&ref=watch_permalink