Bolsonaro desconversa ao ser questionado se está com coronavírus

Gustavo Zucchi

A entrevista em que Jair Bolsonaro parte para cima de Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre também foi relevante pelo o que o presidente da República não disse. Ao ser questionado se estava ou não com o covid-19, o atual ocupante do Palácio do Planalto desconversou. Disse que o apresentador da rádio Bandeirantes, José Luiz Datena, estava cercado por três pessoas que poderiam estar com o coronavírus e que foi “direito dele” ir cumprimentar os manifestantes que protestavam contra o Congresso em frente ao Palácio do Planalto. Bolsonaro ainda fará novos testes, já que ao menos 10 pessoas da comitiva que o acompanhou aos Estados Unidos estão infectadas.