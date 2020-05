O presidente Jair Bolsonaro desistiu de fazer um novo pronunciamento em rádio e televisão aberta contra as medidas de isolamento social. Segundo o Broadcast Político, a ideia é aguardar a definição de um novo ministro da Saúde, para aí sim, se manifestar à nação para criticar as quarentenas impostas por governadores e prefeitos e defender o uso da cloroquina no comabte ao coronavírus.