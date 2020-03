Bolsonaro deve pedir adiamento de manifestações na TV

O presidente Jair Bolsonaro deve realizar na noite desta quinta-feira, 12, um pronunciamento em rádio e televisão pedindo o adiamento das manifestações marcadas para o próximo domingo, 15. Segundo a deputada Bia Kicis, aliada de Bolsonaro e organizadora das manifestações, confirmou a posição do presidente em suas redes sociais.

“Atento à situação do coronavírus o presidente Jair Bolsonaro está tendente a falar aos brasileiros e pedir q adiem as manifestações”, afirmou. “Ele tem ouvido apoiadores e organizadores e tem ponderado sobre a importância de preservar a população mais vulnerável, os idosos,sempre presentes”, disse. O pronunciamento de Bolsonaro está marcado para as 20h30.