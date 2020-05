Bolsonaro deve voltar à TV contra o isolamento

Jair Bolsonaro deverá fazer um pronunciamento em rádio e televisão na noite deste sábado, 16. Novamente, o presidente deverá levantar o tom contra as medidas de isolamento social adotadas por governadores e prefeitos. Como mostra o Estadão, o aviso foi dado em reunião com empresários na última quinta-feira. “Nós temos que ter mais do que comercial de esperança, transmitir a confiança. Tanto é que vamos ter um pronunciamento gravado para sábado à noite nessa linha”, disse o presidente na ocasião.

Bolsonaro já fez um pronunciamento em tom agressivo para atacar as quarentenas contra o coronavírus. Na ocasião, ele voltou a minimizar o potencial destrutivo da doença e disse que “por seu histórico de atleta”, o coronavírus não seria mais do que uma “gripezinha”. Na última sexta-feira, 15, o Brasil registrou mais de 14 mil mortes devido ao covid-19.

Dentre as novidades que devem ser citadas por Bolsonaro para atacar o isolamento social deverá estar o uso em larga escala da hidroxicloroquina. O presidente perdeu seu ministro da Saúde, Nelson Teich, que se recusou a recomendar o medicamento em estágios precoces da doença. Tão logo a pasta vagou, Bolsonaro mandou editar um novo protocolo para ampliar o uso da droga.