‘Bolsonaro deveria ouvir recado do Chile’

Equipe BR Político

Entre os aliados de Jair Bolsonaro a explicação encontrada para os protestos no Chile que colocam o presidente Sebastián Piñera contra a parede é uma “conspiração de esquerda” para retirar do poder governos contrários ao “Foro de São Paulo”. Mas, como explica a editora do BRPolítico e colunista do Estadão Vera Magalhães, o presidente brasileiro deveria ouvir com mais atenção os gritos que ecoam pelas ruas do país vizinho.

“O caso chileno é emblemático de algo que uma parcela mais radical do pensamento liberal insiste em minimizar: desigualdade de renda é, sim, uma preocupação que deve estar no horizonte do capitalismo, sob pena de cada vez mais movimentos de inconformismo social brotarem, aparentemente do nada, em nações que estavam cumprindo os manuais de austeridade fiscal, abertura comercial e todas as demais práticas virtuosas do receituário econômico”, afirma Vera em sua coluna deste domingo, 27. “O receituário de responsabilidade fiscal é necessário e urgente, mas Paulo Guedes e sua equipe precisam ter a sensibilidade de olhar para o Chile que até ontem era modelo e inspiração e entender que o povo– que em nada se parece com o militante das redes sociais – precisa entrar na equação política, porque senão ela não fecha.”