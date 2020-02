Bolsonaro dispensa folia e vai passar o Carnaval no Guarujá

Equipe BR Político

Apesar do convite do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), para que o presidente Jair Bolsonaro fosse ao camarote do governo do Estado na Sapucaí, o chefe do Executivo preferiu a tranquilidade e vai passar o feriado de Carnaval na residência oficial da Presidência da República, no Guarujá.

Momento providencial para o presidente esfriar a cabeça e refletir sobre esse início de ano turbulento. Será uma oportunidade de descanso para, na volta, centrar as energias em temas urgentes como o dos motins que se espalham pelos quarteis de mais de dez Estados, geração de emprego, recuperação da economia e o apoio às reformas.

Mas, com o histórico do ano passado, a tranquilidade do feriado só poderá ser confirmada na Quarta-Feira de Cinzas. Já que em 2019, na terça-feira de Carnaval, Bolsonaro abriu mão do sossego do feriado ao publicar um vídeo escatológico no Twitter e depois da repercussão negativa questionar: “O que é golden shower?”. Naquela oportunidade, ele conseguiu voltar do período de descanso com mais problemas do que tinha antes do Carnaval.