Bolsonaro dispensa o senador com dinheiro na cueca

Após colocar panos quentes no escândalo protagonizado pelo vice-líder do governo no Senado, Chico Rodrigues (DEM-RR), flagrado pela Polícia Federal com R$ 30 mil escondidos na cueca, o presidente Jair Bolsonaro dispensou o parlamentar do cargo no início desta tarde de quinta, 15. Segundo a publicação no Diário Oficial da União, a dispensa foi feita “em atenção ao pedido” do senador.

Pela manhã, o chefe do Planalto admitiu a apoiadores que há desvios de dinheiro público destinado pela União para Estados e municípios, mas bateu na tecla que não há corrupção em seu governo.

“Alguns acham que toda corrupção tem a ver com o governo. Não. Nós destinamos aí dezenas de bilhões para Estados e municípios, tem as emendas parlamentares também e, de vez em quando, não é muito raro, a pessoa faz uma malversação desse recurso”, afirmou hoje de manhã.