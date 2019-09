Equipe BR Político

Por conta das críticas e acusações feitas pelo presidente Emmanuel Macron à política ambiental brasileira, Jair Bolsonaro disse estar avaliando se convoca o embaixador do Brasil na França para cobrar esclarecimentos. Segundo o Broadcast, o presidente afirmou que está discutindo o assunto com o ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Na linguagem diplomática, um gesto desse tipo significa que há um problema sério no relacionamento dos dois países.