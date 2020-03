Bolsonaro diz não haver possibilidade de aumentar a Cide

Em dia de tsunami no mercado global de petróleo, o perfil do presidente Jair Bolsonaro no Twitter escreveu nesta segunda, 9, que não há possibilidade de o governo aumentar a Cide para manter os preços dos combustíveis. Acrescentou que a tendência é que “os preços caiam nas refinarias”. A Cide é um dos principais impostos federais que incidem sobre a gasolina.

O preço dos combustíveis tem sido um dos temas favoritos do presidente nos últimos meses. No final de semana, ele reclamou do preço deles na bomba, lembrando que já houve cinco reduções nas refinarias, mas o preço não baixou para os consumidores.

Este ano, o presidente já entrou em choque com os governadores ao responsabilizá-los pela alta do preço, pois o ICMS cobrado pelos Estados encarecia o combustível nas bombas. A crítica motivou até nota assinada pela maioria dos governadores, alegando que dependiam dessas receitas e que o governo federal poderia reduzir os impostos que ele próprio cobra sobre combustível, como Cide e PIS/Cofins. Depois de dias de trocas de acusações, a conversa esfriou e nada mudou.