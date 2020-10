Bolsonaro diz para ruralistas que acabou com ‘pacote de maldades’

Com elogios ao deputado federal Baleia Rossi (MDB) e ao ministro Ricardo Salles (Meio Ambiente), o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta, 16, que os produtores rurais não serão mais afetados pelo que chamou de “pacote de maldades”, em referência a medidas ambientais incentivadas por outros países, durante inauguração de uma planta de biogás da empresa Raízen, em Guariba (SP).

No discurso, Bolsonaro lembrou de um encontro no ano passado com um chefe de Estado europeu, sem citar qual, em que teria dito que o Brasil, em seu mandato, havia “mudado” e não mais aceitaria imposições que afetassem o homem do campo. “Eu disse para aquele chefe de Estado naquele momento que o Brasil tinha mudado. Acabou o tempo que o chefe de Estado ia para fora e voltava para cá com um pacote de maldades e quem pagava a conta geralmente era o homem do campo.”

O chefe do Planalto afirmou que seu governo “não cria dificuldades”, mas “facilidades”. “O nosso Ministério do Meio Ambiente, do Ricardo Salles, é um ministério que realmente não atrapalha a vida de vocês. Pelo contrário, ajuda e muito. Relembrem, há algum tempo, como Ibama e ICMBio tratavam vocês e como esse tratamento hoje em dia é dispensado. Nós não criamos dificuldade”, declarou.

Na ocasião, Bolsonaro agradeceu ao “Parlamento brasileiro” pela interação com o Executivo. “Cada vez mais, o Executivo interage com o Legislativo, onde temos vários integrantes do mesmo nos acompanhando. Obrigado, Parlamento brasileiro. Valeu, Baleia”.

Como exemplos de que o Brasil estaria mudando, o presidente citou dois grupos de estudantes do ensino médio recebidos por ele hoje de olimpíadas de matemática e economia. “Exemplo vivo dessa realidade”, avaliou.