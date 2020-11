Bolsonaro diz que ainda ‘não deu trabalho para a Lava Jato’

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 4, que seu governo “ainda não deu trabalho para a Lava Jato”. Em conversa com apoiadores, ele voltou a repetir que em sua gestão “não tem” a operação porque não há corrupção.

O comentário ocorre no mesmo dia em que o Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou ao Tribunal de Justiça do Estado o senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), seu ex-assessor Fabrício Queiroz e mais 15 pessoas pelos crimes de organização criminosa, peculato, lavagem de dinheiro e apropriação indébita no escândalo da rachadinha no antigo gabinete de Flávio na Alerj.

“Estamos fazendo o que podemos, com menos recursos, sem desvio, sem corrupção, sem Lava Jato”, disse ao citar investimentos feitos em Foz do Iguaçu, no Paraná. “No meu governo não tem Lava Jato, se tiver a gente vai encarar, vai ver o que tá errado e vai tomar as providências. Mas, até o momento, não demos trabalho para a Lava Jato, não”, disse na saída do Palácio da Alvorada.