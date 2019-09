Bolsonaro diz que ‘apanhar da mídia’ por Aras é ‘bom sinal’

Equipe BR Político

Ao confirmar a indicação do subprocurador Augusto Aras para o comando da Procuradoria-Geral da República, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) afirmou nesta quinta, 5, que “uma das coisas conversadas com Aras” foi a questão ambiental. “O respeito ao produtor rural e também o casamento da preservação do meio ambiente com o produtor”, disse.

O presidente afirmou já estar “apanhando da mídia” por causa da indicação. “Isso é um bom sinal. Sinal de que a indicação nossa é boa”. A indicação de Aras terá de ser aprovada pelo Senado.