Bolsonaro diz que até 2022 ‘está proibido’ falar em Renda Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta terça-feira, 15, que até 2022, quando acaba seu mandato, “está proibido” falar em Renda Brasil. Segundo ele, no período, o programa de transferência de renda continuará sendo o Bolsa Família. Em vídeo publicado nas redes sociais, ao ler as manchetes dos principais jornais do País, que citavam a possibilidade de corte de benefícios de aposentados e deficientes para financiar o Renda Brasil, o presidente ameaçou dar um “cartão vermelho” a integrantes da equipe econômica que defendam tais medidas.

O programa, que chegou a ser debatido no governo como substituto ao criado no governo do ex-presidente Lula, não teve consenso entre o presidente e a equipe econômica em relação aos cortes de gasto que deveriam ser feitos para financiar o novo programa e ao valor do benefício.

“Até 2022, no meu governo, está proibido falar a palavra Renda Brasil. Vamos continuar com o Bolsa Família e ponto final”, afirmou Bolsonaro no vídeo. “Congelar aposentadorias, cortar auxílio para idosos e pobres com deficiência, um devaneio de alguém que está desconectado com a realidade”, completou o presidente.

A declaração do presidente é uma nova trombada com o ministro da Economia, Paulo Guedes. No mês passado, em evento em Minas Gerais, Bolsonaro desautorizou publicamente o “posto Ipiranga” ao dizer que suspendeu os estudos da equipe econômica para a criação do Renda Brasil porque não concordou com a ideia de tirar dinheiro de “pobre” para dar a “paupérrimo”.