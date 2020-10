Bolsonaro diz que dará ‘voadora no pescoço’ de quem praticar corrupção no governo

Na esteira de ter afirmado que acabou com a Lava Jato por não haver corrupção em seu governo, o presidente Jair Bolsonaro disse, nesta quarta-feira, 14, que dará “uma voadora no pescoço”, se alguém da gestão se envolver em irregularidades. A frase foi dita a apoiadores que o aguardavam na entrada do Palácio da Alvorada.

“Se acontecer alguma coisa, a gente bota para correr, dá uma voadora no pescoço dele. Mas não acredito que haja no meu governo”, disse Bolsonaro. As informações são do Broadcast Político.

O presidente tocou no assunto ao falar sobre uma operação da Polícia Federal deflagrada na manhã de hoje em Roraima. A ação mirava acabar com um esquema criminoso de desvio de recursos públicos destinados ao combate da pandemia de coronavírus no Estado.