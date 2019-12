Bolsonaro diz que é ‘natural’ carne subir por causa da ‘entressafra’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta segunda-feira, 9, que a alta no preço da carne bovina no País é resultado da “entressafra”. Segundo ele, os preços devem cair. “É natural nessa época do ano a carne subir por volta de 10%. Subiu um pouco mais, tendo em vista as exportações”, afirmou. Da mesma forma, a ministra Tereza Cristina, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, também afirmou que a alta é “temporária”.

Em São Paulo, os preços da carne subiram mais de 35% entre outubro e novembro. Segundo o Broadcast Político, o ministério informou na última sexta-feira, 6, que houve recuo de 9% nos preços da carne bovina no mercado doméstico na primeira semana de dezembro. Como você já leu aqui no BRP, a alta nos preços é consequência de uma série de fatores, incluindo maior volume de exportações para a China e a alta do dólar.