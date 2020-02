Bolsonaro diz que escolas do NE ‘desinformam’

Equipe BR Político

Durante a inauguração da pedra fundamental da primeira escola cívico militar de São Paulo, nesta segunda-feira, 3, o presidente Jair Bolsonaro não perdeu a oportunidade de voltar a atacar os governadores da Região Nordeste, segundo o Broadcast Polítco. No ano passado, Bolsonaro foi flagrado chamando os governadores de “Paraíba”.

Segundo ele, as escolas da região estão “formando militantes e desinformando, infelizmente”. Oito dos nove Estados da região não aderiram ao programa de escolas-cívicos militares, uma das promessas feitas por Bolsonaro no período de campanha. “Para eles (governadores), a educação está bem”, disse. Ainda de acordo com Bolsonaro, “questões partidárias não podem estar à frente da educação”.