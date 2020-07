Bolsonaro diz que está ‘muito bem’ e deve fazer novo exame amanhã

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que está “muito bem” no início da noite desta segunda-feira, 13. O presidente teve o diagnóstico de contaminação pelo coronavírus confirmado na terça, 7, e desde então segue isolado no Palácio da Alvorada. Bolsonaro afirmou que está prevista para amanhã a realização de um novo exame de coronavírus, o PCR. “Se estiver tudo bem a gente volta ao trabalho, caso o contrário espera mais alguns dias”, disse em entrevista à CNN.

“Tive um pequeno problema na segunda-feira, com temperatura de 38º, um pouquinho de febre, mal estar, canseira, um pouco de dor no fundo dos olhos. Fui medicado às 17 horas, tomei hidroxicloroquina prescrita pelo médico e no dia seguinte já estava bom como estou até hoje. Estou com temperatura sempre abaixo de 37oº, saturação na média de 98”, afirmou o presidente.

A entrevista foi uma das poucas atualizações sobre a situação de saúde de Bolsonaro desde que anunciou a confirmação do diagnóstico. Depois de publicar um vídeo nas redes sociais tomando e defendendo o uso da hidroxicloroquina, a única informação oficial do estado de saúde do presidente foi divulgada pela Secretaria Especial de Comunicação Social (Secom) do governo na quinta, 9.