Bolsonaro diz que EUA vão enviar comprimidos de cloroquina ao Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou a apoiadores nesta quarta-feira, 27, que os Estados Unidos enviarão 2 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina para o Brasil. A declaração foi feita na saída do Palácio da Alvorada, após a fala de um apoiador que informou ter vindo da Califórnia, nos Estados Unidos, e fazer elogios à gestão atual do governo no Brasil.

“Como está o Trump lá, tá bem?”, questionou Bolsonaro ao apoiador. Em seguida, deu a informação sobre a chegada do medicamento ao Brasil. “Ele (Trump) está mandando para nós aqui 2 milhões de comprimidos de hidroxicloroquina. Deve chegar hoje”, afirmou o presidente.