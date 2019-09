Bolsonaro diz que expulsou ‘guerrilheiros’ do Mais Médicos

Equipe BR Político

Admitindo não ter provas do que estava falando, o presidente Jair Bolsonaro disse que sua chegada ao Palácio do Planalto expulsou “10 mil fantasiados de médico” que o PT colocou no País para “fazer célula de guerrilha e doutrinação”, se referindo ao programa Mais Médicos que contava com médicos cubanos. “Precisa ter prova disso daí? Você acha que está escrito isso aí em algum lugar?”, completou.

Há duas semanas, o governo de Jair Bolsonaro lançou o programa “Médicos pelo Brasil”, em substituição ao Mais Médicos. Na ocasião, o presidente disse que se os cubanos fossem médicos tão bons teriam salvado a vida do líder venezuelano Hugo Chávez.