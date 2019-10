Bolsonaro diz que ‘Greenpeace só atrapalha’

Equipe BR Político

Enquanto a mancha de óleo se espalha pelo litoral brasileiro e já atinge pelo menos 200 pontos da costa, da China, o presidente Jair Bolsonaro deu declarações que acirram a briga entre o governo brasileiro e a ONG Greenpeace.

Ao ser questionado sobre uma publicação feita no Twitter pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que vincula o Greenpeace ao derramamento de óleo, Bolsonaro disse que a instituição “só atrapalha” o governo. Esse tipo de declaração do presidente e do ministro repetem o mesmo modus operandi adotado pelo governo durante a crise das queimadas na Amazônia.

“Esse Greenpeace só nos atrapalha. Não sei o que ele (Salles) falou, tenho que conversar com ele para entrar em detalhes, mas o Greenpeace só nos atrapalha, não nos ajuda em nada”, disse o presidente, em Pequim, nesta sexta-feira, 25.

Bolsonaro ainda classificou como terrorismo o vazamento de petróleo, caso fique comprovado que foi um ato intencional, informou o Broadcast Político.