Bolsonaro diz que haverá ‘chiadeira’ por aumento no preço dos combustíveis

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 8, que haverá “chiadeira” em resposta ao aumento no preço dos combustíveis previsto para os próximos dias. A declaração foi feita a apoiadores que o aguardavam na saída do Palácio da Alvorada.

Segundo o chefe do Executivo, hoje será realizada uma nova reunião com a equipe econômica para “ver se bate o martelo” sobre a diminuição de impostos federais que incidem no valor dos combustíveis no País.

“O preço na bomba é mais do que o dobro da refinaria. O que que encarece? São os impostos e mais outras coisas também. O imposto federal é alto, o estadual é alto, a margem de lucro das distribuidoras é grande e a margem de lucro dos postos também é grande. Então, está todo mundo errado, no meu entendimento, pode ser que eu esteja equivocado”, disse.

“Não é novidade pra ninguém, está previsto um novo reajuste dos combustíveis nos próximos dias. Vai ser uma chiadeira, com razão, vai!”, seguiu.

ICMS

Na semana passada, Bolsonaro anunciou que enviará nos próximos dias um projeto ao Congresso para que o ICMS estadual seja cobrado sobre os combustíveis nas refinarias e não nas bombas e defendeu a cobrança de um valor fixo do ICMS por litro, o que daria mais previsibilidade aos consumidores.

Hoje, o chefe do Executivo afirmou que “não é verdade” que quer interferir no ICMS e repetiu qual é a proposta do governo federal para o imposto, que passa por “bitributação”, segundo Bolsonaro. “Não estou procurando encrenca nem acusando os governadores de cobrar demais. Nós, governo federal, também cobramos demais. Devemos buscar uma solução de forma pacífica”, disse.

Na última sexta, os secretários estaduais de Fazenda rejeitaram as mudanças no ICMS proposta por Bolsonaro sobre os combustíveis. Em nota, o Comitê Nacional de Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) afirmou que o aumento dos preços dos combustíveis não tem qualquer relação com a política tributária dos Estados, mas “são fruto da alteração da política de gerência de preços por parte da Petrobrás, que prevê reajustes baseados na paridade do mercado internacional, repassando ao preço dos combustíveis toda a instabilidade do cenário externo do setor e dos mercados financeiros internacionais”.