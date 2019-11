Bolsonaro diz que índios vivem como ‘homens pré-históricos’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, 27, que no Brasil, os índios vivem como “homens pré-históricos”. Em evento realizado na Zona Franca de Manaus, o presidente voltou a defender a mineração e a exploração de pedras preciosas em terras indígenas.

“Nossos índios, a maior parte deles, são condenados a viver como homens pré-históricos dentro do nosso próprio País. Isso tem que mudar. O índio quer produzir, quer plantar, quer os benefícios e maravilhas da ciência, da tecnologia. Todos nós somos brasileiros”, afirmou o presidente. Na avaliação do Bolsonaro, o vasto território da região amazônica tem sido subutilizado devido ao que ele classificou como alto índice de demarcações de terras indígenas feitas pelos governos de esquerda.

“Por que reservar um espaço sobre uma terra onde você não pode fazer nada sobre ela? Nós queremos o índio fazendo na sua terra exatamente o que o fazendeiro faz ao lado. Podendo inclusive garimpar”, disse Bolsonaro.

A uma plateia de empresários, políticos e lideranças da região amazônica, Bolsonaro disse inclusive que já tem projeto de lei, com essa finalidade, prestes a ser encaminhado ao parlamento, segundo o Broadcast Político. “É uma sugestão minha, o projeto está bastante avançado nesse sentido. Nós não queremos manter o índio como se fosse um homem pré-histórico dentro de sua terra”, acrescentou. Como você leu no BRP, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), já avisou que vai segurar qualquer projeto com este teor enviado pelo governo.