Bolsonaro diz que isolamento foi ‘inútil’

Jair Bolsonaro falou que não a tratar das medidas de isolamento adotadas por Estados e municípios, mas não resistiu. Em sua transmissão nas redes sociais, o presidente minimizou a quarentena, afirmando que elas não adiantaram nada na contenção da curva de contaminação. “Todo empenho em achatar a curva foi inútil. Consequência disso foi o desemprego, o povo quer voltar a trabalhar”, afirmou. Especialistas discordam do presidente e destacam que, se o número de mortos e infectados tem crescido, muito se dá pela baixa adesão da população ao isolamento, como em São Paulo.

No final de sua “live”, Bolsonaro se solidarizou com os mais de 5 mil mortos por covid-19 no Brasil e ironizou que no feriado de dia do trabalho a população está impedida de trabalhar. “Nosso reconhecimento e nosso cumprimento especial aos profissionais da Saúde”, completou.