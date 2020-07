Bolsonaro diz que ministro da Educação ‘ainda não foi definido’

O presidente Jair Bolsonaro afirmou a um apoiador que “ainda não foi definido” quem irá substituir Carlos Alberto Decotelli no Ministério da Educação.

A afirmação foi feita na manhã deste sábado, 4, em resposta ao comentário de um seguidor que se disse “pasmo” com as descobertas feitas sobre o currículo de Decotelli. “O senhor indicou novo ministro da educação, em cinco minutos descobriram tanta coisa dele que fiquei pasmo, será que o governo não tem ninguém que possa fazer essas consultas antes para evitar tanta matéria para o Jornal Nacional”, escreveu o seguidor no Facebook.

Ciente da resistência que seus apoiadores têm ao nome de Renato Feder, o presidente ainda não confirmou se o atual secretário de Educação do Paraná assumirá o MEC, apesar de o convite ter sido feito. “Ainda não foi definido o nome do futuro ministro da Educação. Um abraço”, respondeu Bolsonaro na publicação.