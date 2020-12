Bolsonaro diz que não privatizará Ceagesp e se refere a Doria como ‘rato’

Em um discurso inflamado, para centenas de pessoas aglomeradas, Jair Bolsonaro prometeu não privatizar a Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp). Isso vai à contramão do que o ex-secretário de Desestatização do Ministério da Economia, Salim Mattar, havia combinado com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), desafeto político de Bolsonaro.

“Aqui, quando se fala em privatização, eu quero deixar bem claro. Enquanto eu for o presidente da República, essa é a casa de vocês”, afirmou. Ele ainda se referiu ao tucano como um “rato”, dizendo que está “desratizando o Brasil”. “Nenhum rato vai sucatear isso aqui pra privatizar pros seus amigos, não tem espaço pra isso aqui”, afirmou. Em 2019 foi fechado um acordo entre o governo federal e o paulista para passar a administração do espaço para administração privada e transferir o entreposto para outra localização.