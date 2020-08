Bolsonaro diz que ‘não vai participar’ das eleições municipais

Jair Bolsonaro usou suas redes sociais hoje para afirmar que não vai participar da campanha das eleições municipais. Se a afirmação for para valer, o presidente deixa de influenciar nas disputas das prefeituras e pode perder influência no quadro político regional. Mas, em compensação, evita se expor em caso de derrota daqueles que apoiasse.

“Decidi não participar, no 1° turno, nas eleições para prefeitos em todo o Brasil. Tenho muito trabalho na presidência e, tal atividade, tomaria todo meu tempo num momento de pandemia e retomada da nossa economia”, afirmou.

Reparem que o presidente exclui sua participação apenas do primeiro turno. Ou seja. Pode decidir a subir em palanques nas eleições que considera me estratégicas no segundo turno.