Bolsonaro diz que ‘nenhum país do mundo fez como o Brasil’ no combate à covid-19

Em uma sequência de mensagens publicadas no Twitter, o presidente Jair Bolsonaro falou na manhã desta quarta-feira, 8, sobre as ações de combate à covid-19 e sobre o seu tratamento com a hidroxicloroquina.

O presidente começou dizendo que as medidas de isolamento adotadas pelos governadores e prefeitos “visaram retardar o contágio enquanto os hospitais se preparavam para receber respiradores e leitos UTIs”. Bolsonaro destacou ainda o auxílio emergencial de R$ 600 aprovado pelo Congresso e pago pelo governo à população mais vulnerável. “O nosso governo atendeu a todos com recursos e meios necessários”, disse.

“Nenhum país do mundo fez como o Brasil. Preservamos vidas e empregos sem propagar o pânico, que também leva a depressão e mortes. Sempre disse que o combate ao vírus não poderia ter um efeito colateral pior que o próprio vírus”, afirmou Bolsonaro, que foi diagnosticado com covid-19 na terça-feira, 7.

Por fim, o presidente aproveitou para reforçar a sua companha pelo uso da hidroxicloroquina no tratamento da covid-19, mesmo sem que haja comprovação científica sobre a eficiência do medicamento. “Aos que torcem contra a Hidroxicloroquina, mas não apresentam alternativas, lamento informar que estou muito bem com seu uso e, com a graça de Deus, viverei ainda por muito tempo”, escreveu.

B- O nosso Governo atendeu a todos com recursos e meios necessários. Mais ainda, criamos meios para preservar empregos e auxiliamos com 5 parcelas de R$ 600,00 um universo de 60 milhões de informais/"invisíveis." — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) July 8, 2020