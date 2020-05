Bolsonaro diz que ‘parte da responsabilidade’ é de Toffoli

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta tarde de quinta, 7, que “parte da responsabilidade” sobre os efeitos da pandemia do novo coronavírus “também” é do presidente do Supremo, Dias Toffoli, com quem se reuniu nesta manhã, intempestivamente, ao lado de empresários, para pressionar por flexibilização do isolamento social. “Obviamente ele (Toffoli) vai transmitir isso (mensagem a favor da reabertura total) a seus pares porque parte da responsabilidade disso tudo também é dele, do Supremo Tribunal Federal. Nós temos que jogar no mesmo time”, disse ele em live na porta do Palácio da Alvorada, com a justificativa de que 10 milhões de trabalhadores com carteira assinada perderam seus empregos e que os 38 milhões de trabalhadores informais tiveram redução de 80% em seu poder aquisitivo. Antes, no entanto, a responsabilidade era apenas de governadores e prefeitos, segundo o presidente.