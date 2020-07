Bolsonaro diz que PL das fake news irá tirar liberdade da internet

Ao lado das emas do Palácio do Alvorada, Jair Bolsonaro (com a máscara no queixo) voltou a criticar o projeto de lei que trata da divulgação de fake news na internet. O presidente, assim como boa parte de seus apoiadores, é contra. Disse que foi eleito pela divulgação online de suas propostas e que, caso o PL seja aprovado, irá tirar a liberdade das redes sociais. “Vejo que estão colocando limite na liberdade de expressão”, afirmou. “Não tem que colocar limite. vai virar uma terra de ninguém”, disse, explicando que, em sua visão, não haveria limites para a retirada de conteúdo.

Na sequência, voltou a falar da pandemia de coronavírus, dizendo que está na hora da reabertura e que espera que governadores e prefeitos diminuam cada vez mais as medidas de isolamento social. Bolsonaro na sequência participou da cerimônia de arriamento da bandeira, que acontece todas as tardes no Alvorada.