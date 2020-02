Bolsonaro diz que pode cancelar viagem à Itália por coronavírus

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 27, que poderá cancelar uma viagem à Itália prevista para entre abril e maio por causa da epidemia de casos de coronavírus no país europeu. A viagem pessoal, prevista para ocorrer depois de uma visita oficial à Polônia e Hungria, ocorreria com o objetivo do presidente conhecer seus antepassados italianos, informa o Estadão/Broadcast. Seus avós vieram da região de Lucca, na Toscana.

O presidente afirmou que o coronavírus é “mais uma realidade ruim que vamos ter que enfrentar”. Ele disse ainda que “infelizmente, mais cedo ou mais tarde” a doença chegaria no Brasil e declarou que falará mais sobre o assunto na transmissão ao vivo que faz às quintas-feiras pelo Facebook.