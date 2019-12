Bolsonaro diz que pode ter câncer de pele

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro fez nesta quarta, 11, uma consulta com um dermatologista no Hospital da Força Aérea Brasileira, em Brasília. Segundo ele, há possibilidade do problema ser um câncer de pele. Nesta tarde, o presidente cancelou um compromisso previsto em Salvador. As viagens de Bolsonaro agendadas para esta quinta, 12, a Palmas e ao Rio estão confirmadas. “Foi rotina. A possibilidade de câncer de pele existe”, disse.

Com o curativo na orelha, o presidente afirmou que está bem e que dormiu durante procedimento de “checagem”, informa o Broadcast Político. “Eu tenho a pele clara, pesquei muito na minha vida, gosto muito de atividade. Então, a possibilidade de câncer existe (…) Não sou uma máquina com 64 anos. Com 64 anos de idade algumas coisas começam a falhar.”

Sobre o cancelamento da viagem à Bahia, ele afirmou tratar-se de cansaço. “Questão de estafa. Eu sabia que não ia ser fácil. Eu peço que vocês colaborem, não comigo, com o Brasil.”