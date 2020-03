Bolsonaro diz que prefeitos e governadores terão que arcar com indenizações

Enquanto prefeitos ameaçam ir à Justiça para responsabilizar o presidente Jair Bolsonaro pela flexibilização que defende de isolamento social durante a pandemia da covid-19, catalisadas pela campanha em curso “O Brasil não pode parar“, o chefe do Planalto citou a CLT nesta manhã de sexta, 27, para dizer que cabem a governadores e prefeitos arcarem com encargos trabalhistas advindos com o fechamento de estabelecimentos comerciais.

“Tem um artigo na CLT que diz que todo empresário, comerciante, etc, que for obrigado a fechar seu estabelecimento por decisão do respectivo chefe do Executivo, os encargos trabalhistas, quem paga é o governador e o prefeito, tá ok?”, disse ele sob risos.