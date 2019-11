Bolsonaro diz que quem fala em AI-5 está ‘sonhando’

Equipe BR Político

Em resposta à fala de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), a respeito da possibilidade de um “novo AI-5”, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que quem fala sobre AI-5 está “sonhando”. “Não existe. AI-5 é no passado, existia outra Constituição, não existe mais. Esquece”, disse o presidente, em frente ao Palácio da Alvorada nesta quinta-feira, 31. O presidente acaba de chegar de uma viagem de dez dias a países da Ásia e Oriente Médio.

Segundo o Broadcast Político, Bolsonaro deu a entender que ainda não viu a entrevista do filho à jornalista Leda Nagle, na qual o deputado afirma que, caso a esquerda se radicalize e convoque manifestações semelhantes às do Chile, o governo daria uma resposta que poderia ser via um novo AI-5. “Se ele (Eduardo) falou isso, que eu não estou sabendo, lamento, lamento muito”, disse o chefe do Executivo.

No entanto, Bolsonaro também ressaltou que Eduardo é “independente”. “Cobrem dele (Eduardo). Quem quer que seja que fale em AI-5, está sonhando. Tá sonhando! Tá sonhando! Não quero nem ver notícia nesse sentido aí (…) Ele é independente. Tem 35 anos se eu não me engano. Mas tudo bem. Lamento…”