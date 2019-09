Bolsonaro diz que Salles está com saudade

Equipe BR Político

De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, deixará o Hospital das Forças Armadas (HFA) em em breve. “Ele vai ter alta e vai vir me ver daqui a pouco. Ele está com saudade de mim”, disse o presidente rindo, ao ser questionado se pretende visitar Salles no hospital. Bolsonaro falou rapidamente com jornalistas após participar de cerimônia em homenagem ao Dia do Voluntariado, no Palácio do Planalto. De acordo com relatório médico do HFA, o ministro passou mal na noite de terça-feira, 27, e se internou para a realização de exames. Não há perspectiva de alta. Um novo boletim deverá ser divulgado às 16 horas desta quarta-feira, 28. O quadro do ministro é estável.

Assine o BR Político para ter acesso a produtos e informações exclusivos. Clique neste link para se tornar um assinante.