Bolsonaro diz que, se depender dele, ‘aborto jamais será aprovado’ no Brasil

Jair Bolsonaro criticou a aprovação da permissão para o aborto feita ontem na Argentina. O presidente afirmou que, se depender dele, “o aborto jamais será aprovado em nosso solo”.

“Lamento profundamente pelas vidas das crianças argentinas, agora sujeitas a serem ceifadas no ventre de suas mães com anuência do Estado. No que depender de mim e do meu governo, o aborto jamais será aprovado em nosso solo. Lutaremos sempre para proteger a vida dos inocentes”, escreveu o presidente nas suas redes sociais.