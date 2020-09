Bolsonaro diz que Seguro Defeso não será extinto para incrementar Renda Brasil

Quase no final de sua live semanal, o presidente Jair Bolsonaro deu uma notícia importante para os pescadores do Brasil. Ao lado do secretário da Pesca, Jorge Seif, Bolsonaro disse que o Seguro Defeso não será extinto para incrementar o Renda Brasil, programa de distribuição de renda que está em estudo pelo Ministério da Economia.

“A questão do seguro defeso é por quatro a cinco meses por ano, mais ou menos R$ 1 mil por mês, onde o pescador não pesca”, explicou o presidente, chamando a ideia de acabar com o benefício de “absurdo”. “A questão do Renda Brasil… O pessoal dá ideias, quem decide na ponta da linha o programa é o Paulo Guedes e eu. Nós ouvimos todo mundo”, disse Bolsonaro.